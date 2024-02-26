Вестник Кавказа

На побережье Каспия вырастут почти три десятка новых отелей

На побережье Каспия вырастут почти три десятка новых отелей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане обзаведется новыми гостиницами. Почти три десятка отелей создадут свыше 8 тыс рабочих мест и более 14 тыс мест для размещений туристов.

Власти Республики Дагестан намерены возвести на набережной Каспийского моря 28 отелей. Они будут включены в экономическую зону "Каспийский прибрежный кластер". Информацию об этом распространил глава Минтуризма региона Эмин Мерданов.

"По проекту предполагается строительство 28 гостиниц, санатория, культурно-познавательных объектов, а это 14 500 мест размещения, более 8 тыс рабочих мест"

 - Эмин Мерданов

Уже сейчас есть договоренность о проектных документах и заключено соглашение о границах территории.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главу Верховного суда сменили в Дагестане

Главу Верховного суда сменили в Дагестане

Какие новые курорты появятся в Дагестане в рамках &quot;Пяти морей&quot;?

Какие новые курорты появятся в Дагестане в рамках "Пяти морей"?

В Дагестане проведут ЕГЭ для правительства

В Дагестане проведут ЕГЭ для правительства

Передача тестю участка может лишить экс-главу села в Дагестане свободы

Передача тестю участка может лишить экс-главу села в Дагестане свободы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы