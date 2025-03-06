Вестник Кавказа

Предотвращать пожары научатся в Боржомском заповеднике в Грузии

Памятник Прометею в Центральном парке Боржоми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Боржомском нацпарке смогут прогнозировать и предотвращать пожары. Новая система использует "умные камеры" и передает информацию в режиме реального времени.

Специалисты смогут прогнозировать и предотвращать пожары в Боржомском заповеднике на юге Грузии, рассказали в Агентстве охраняемых территорий.

В Национальном парке Боржоми будет внедрена новая система раннего оповещения и мониторинга лесных возгораний. Она использует "умные камеры", чтобы анализировать информацию и передавать ее в режиме реального времени.

Напомним, что в Боржомском нацпарке произошел разрушительный пожар три года назад. Тогда из-за огня пострадало более 180 га лесной территории.

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