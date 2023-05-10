Православные вновь пройдут шествием по Тбилиси

Опубликовано: 2:16, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующую среду в Грузии вновь будет отмечаться День сплоченности и святости семьи, возникший как реакция на попытки привить в республике нетрадиционные ценности. Православные в эту дату организуют праздничное шествие, на сей раз от храма Квашети к собору Святой Троицы.

Ровно через неделю, в среду 17 мая Патриархия Грузии готовит праздничное шествие православных в Тбилиси. В эту дату в республике отмечается День сплоченности и святости семьи.

Праздник был создан 10 лет назад, вслед за тем, как представители ЛГБТ попыталось провести демонстрацию в столице Грузии, но акция провалилась, поскольку ее участники были атакованы и избиты противниками нетрадиционных ценностей.

В Патриархии уточнили, что шествие начнется по завершении праздничной службы в храме Кашвети, которую по планам отслужит митрополит Шио (начало в 11:00 мск).

От Квашети верующие проследуют к собору Святой Троицы. В соборе тоже состоится праздничная служба.