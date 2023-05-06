Тбилиси принимает фестиваль цветов

Опубликовано: 2:12, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка-продажа растений проходит в одном из тбилисских торговых центров. Фестиваль открыт для всех, кто хочет узнать что-то новое о цветах.

Праздничный и по-настоящему весенний фестиваль проходит в эти дни в Тбилиси, на него приглашают организаторы.

Мероприятие посвящено цветам и растениям. Выставку-продажу принимает ТЦ "Карвасла".

Фестиваль стартовал в пятницу и будет проходить по воскресенье включительно. Вход открыт с 10 до 19.

Посетители смогут полюбоваться красивыми растениями и узнать, как заботиться о них.