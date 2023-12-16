Правительство РФ поддержит временно закрытые аэропорты страны

Правительство Российской Федерации выделило средства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из за продления ограничения полетов.

Российское правительство на своем сегодняшнем заседании своим распоряжением выделило дополнительно средства на поддержку аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов и введено ограничение на полеты, сообщает сайт кабмина РФ.

"Около 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано"

- Кабмин РФ

Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплату процентов по кредитным договорам или договорам займа за август - ноябрь 2023 года, говорится в документе.

В 2023 году на эти цели из резервного фонда правительства уже было направлено более 5 млрд рублей, в 2022 году – около 7 млрд рублей, напомнили в Кабмине.