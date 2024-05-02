Правящая партия Турции рассчитывает на переизбрание Эрдогана

Партия справедливости и развития, которая находится у власти в Турции, надеется, что президентом страны снова станет Реджеп Тайип Эрдоган, заявил помощник председателя ПСР.

Турецкий народ снова выберет Реджепа Тайипа Эрдогана президентом страны, такую уверенность выразил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета турецкого парламента по цифровым СМИ Хусейин Яйман на партийном мероприятии в Мугле.

По его словам, ПСР продолжает воплощать в жизнь "тихие реформы", которые проводятся под руководством президента Эрдогана.

"Даже не беспокойтесь: наш народ любит Реджепа Тайипа Эрдогана, и на ближайших же выборах мы его вновь сделаем президентом"

– Яйман

Далее политик обратился к главе государства, подчеркнув, что в ПСР желают, чтобы на президентских выборах победил Эрдоган.

Сходные заявления сделал и лидер Партии националистического движения, которая работает в альянсе с ПСР, Девлет Бахчели. По его словам, Эрдоган просто не имеет права отказаться от президентства, так как он нужен народу, особенно в нынешней сложной внешней и внутренней ситуации.

Стоит отметить, что сам Эрдоган говорил, что не рассматривает возможность переизбрания на очередной срок.