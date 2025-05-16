Эрдоган не планирует идти на новый президентский срок

Президент Турции Эрдоган заявил, что собирается еще раз становиться главой страны. При этом, по его мнению, Турция все еще нуждается в создании новой конституции.

По возвращении из Венгрии, где прошел неформальный саммит ОТГ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок.

"Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Нас волнует только то, как мы сможем повысить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. Мы живем в новую эпоху"

- Реджеп Тайип Эрдоган

При этом, по его словам, Турция все еще нуждается в новой конституции, так как предыдущая была создана в результате госпереворота и сохраняет менталитет путча. Эрдоган считает, что стране нужен закон, предложенный гражданскими лицами, а не заговорщиками.

Сейчас эрдогановская Партия справедливости работает над разработкой новой конституции. Президент призвал и оппозицию подключиться к этому процессу.

"Давайте сформируем комиссии и вместе как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу. Нет никаких причин не сделать это"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он также коснулся вопроса проведения досрочных парламентских выборов и передал, что не видит в них необходимости.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. До этого он занимал пост премьер-министра и мэра Стамбула.