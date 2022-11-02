Прямые рейсы связали Москву и Пхеньян

Из Москвы в столицу Северной Кореи прибыл первый прямой рейс. Самолеты будут летать между городами ежемесячно.

Столицы РФ и КНДР связал прямой авиарейс, сегодня самолет приземлился в Пхеньяне.

Boeing 777-200ER на 440 пассажиров вылетел из Шереметьево и прибыл в Пхеньян через восемь часов - в 09:30 по местному времени. В КНДР лайнер был торжественно встречен, на борту находилась делегация, ее возглавил глава Минприроды РФ Александр Козлов, который возглавляет со стороны России межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

Министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР со стороны Пхеньяна, встретивший самолет в аэропорту, указал на большое значение запуска рейса.

"Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран"

– Юн Чжон Хо

В начале июля перевозчик Nordwind получил от Росавиации допуск на полеты в КНДР. Билеты на рейс Москва-Пхеньян поступили в продажу 18 июля со стоимостью от 44,7 тыс рублей.