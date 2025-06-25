Пожарный был ранен при атаке на судебное управление в Иране

В числе раненых в результате нападения на судебное управление в городе Захедан на юго-востоке Ирана – пожарный. Он пострадал, когда террористы открыли огонь по пожарной машине.

Работник пожарной службы получил несколько ранений во время нападения вооруженных преступников на судебное управление в городе Захедан в юго-восточной части Ирана, сообщают иранские СМИ.

По словам его коллеги, злоумышленники открыли огонь по пожарной машине, в результате в пострадавшего попали три пули, пишет Tasnim.

По последним данным, нападавшие вошли в здание управление и открыли огонь. Затем они начали стрельбу по прохожим, случайно оказавшимся на месте преступления. По данным СМИ, жертвами атаки стали шесть человек, в том числе женщина и новорожденный ребенок. Число пострадавших, по последней информации, составляет 22.

Как передает то же агентство Tasnim, о своей ответственности за атаку уже сообщила группировка "Джейш аль-Адль".