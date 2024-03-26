Напавшие на судебное управление в Иране уничтожены

Трое преступников, напавших на судебное управление в Иране, уничтожены. В результате атаки погибли шесть человек.

Три человека, которые совершили вооруженную атаку на здание судебного управления в иранском городе Захедан, ликвидированы, передает местное агентство Fars со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что преступники напали на судебное управление в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Ответственность взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".

Отмечается, что имуществу был нанесен ущерб. Помимо этого, в результате нападения боевиков погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.