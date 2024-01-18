Бандиты атаковали судебное управление на юго-востоке Ирана

В Иране вооруженные люди напали на судебное управление. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".

В провинции Систан и Белуджистан в юго-восточной части Ирана неизвестные совершили вооруженное нападение на здание судебного управления, пишет издание IRIB.

Агентство подчеркивает, что атака произошла несколько минут назад в городе Захедан.

"Несколько минут назад неизвестные вооруженные лица совершили нападение на судебное управление Захедана"

- IRIB

В другом иранском издании Tasnim заявили, что нападавшие вошли в здание и открыли стрельбу. При этом агентство в настоящее время не располагает данными об ущербе.

Там же добавили, что ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".