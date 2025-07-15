Поток туристов из России в Анталью вырос на 3% в июле

Российский турпоток в турецкую Анталью в июле показал рост 3,4%, при этом поток отдыхающих из других стран оказался на уровне прошлогоднего или ниже.

В июле в провинции Анталья в Турции побывали 2,77 млн иностранных туристов, следует из данных управления культуры и туризма Антальи.

В июле 2025 года иностранный турпоток в регион оказался на 1% больше, чем год назад. При этом положительная динамика обеспечена в основном российскими туристами. Россияне стали самыми массовыми туристами в Анталье в июле – 618 395 визитов, что больше прошлогодних данных на 3,4%.

Второе место заняли туристы из Германии – 442 139 визитов, турпоток остался неизменным, на третьем месте польские путешественники – 225 622 поездок, плюс 0,73%. Турпоток из Великобритании и Румынии, которые также вошли в топ-5 сократился по сравнению с прошлым июлем на 3,8% и 4,3% соответственно.

По итогам 7 месяцев с начала года турпоток в Анталью из других стран остается ниже прошлогоднего на 1,3%, курортный регион посетили менее 8,4 млн туристов, из них более 2 млн – россияне, пишет АТОР.