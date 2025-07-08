Поток иностранных туристов в РФ останется на уровне 2024 года – АТОР

Турпоток из-за рубежа в города России останется на уровне 2024 года этим летом. Такой прогноз озвучили в АТОР.

Поток в Россию иностранных туристов летом 2025 года останется примерно на уровне 2024 года, рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

" При негативном стечении обстоятельств (очередные авиаколлапсы из-за закрытых аэропортов) он будет на 10% меньше, при позитивном (авиаколлапсов больше не будет) - плюс 10% к прошлом году"

- АТОР

Весной туроператоры ожидали, что рост турпотока из-за рубежа составит 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но из-за возникших обстоятельств прогноз пришлось пересмотреть.

Главным фактором, который негативно влияет на въездной поток путешественников, стало периодическое закрытие аэропортов, что приводило к логистическим коллапсам и отменам рейсов.

Согласно данным АТОР, свыше половины организованного турпотока в РФ этим летом приходится на Китай. Второе и третье место досталось Индии и Ирану.