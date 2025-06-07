Посольство России в Израиле открыло еще одну горячую линию

Россияне, которые находятся сейчас в Израиле, могут обратиться в посольство по еще одной, только что открытой горячей линии. Она была запущена из-за большого количества обращений.

Российское посольство в Израиле сообщает, что получает множество обращений от россиян – в связи с их большим количеством было решено открыть дополнительную горячую линию.

"В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом Посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-600-38-47"

– посольство

В дипмиссии напомнили также о телефоне, по которому можно обратиться в экстренных случаях: +972-54-962-23-41. Кроме того, дипломаты опубликовали адрес электронной почты посольства: cons.israel@mid.ru.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против Ирана. Стороны обмениваются ракетными и воздушными ударами, используют беспилотники.