Вестник Кавказа

Иран наносит ракетные удары по Израилю

Иран наносит ракетные удары по Израилю
© Фото: Mehr
ВС Исламской Республики снова проводят ракетную атаку по Израилю, передают государственные СМИ. Под ударом – израильская столица, а также еще два города.

Военные ИРИ снова атакуют ракетами израильскую территорию, такое сообщение распространила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB.

"Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля"

– IRIB

В сообщении уточняется, что ракеты были направлены на столицу Израиля Тель-Авив, а также на Хайфу, которая уже оказывалась под обстрелом, и Ашкелон.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран запускает ракеты по Израилю, и заверили, что системы ПРО уже начали их перехват. Жителей страны просят уйти в убежища.

Ранее правительство Израиля сообщило, что жертвами ночных ударов Ирана по Израилю стали 10 взрослых и трое детей. Ранены были не менее 380 человек. Состояние девяти пострадавших оценивается как в тяжелое.

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