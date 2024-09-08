Ирак поможет Ирану преодолеть последствия ударов Израиля

В Ираке сообщили о своей готовности помочь Ирану справиться с последствиями израильских атак. Данная тема обсуждалась в ходе сегодняшнего разговора иракского премьера и иранского президента.

Ирак готов оказать помощь Ирану в вопросе преодоления последствий израильских ударов. Об этом поведали 15 июня в пресс-службе премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани после его телефонной беседы с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Премьер-министр ас-Судани выразил готовность Ирака оказать всю необходимую помощь для устранения последствий агрессии против Исламской Республики Иран в рамках духа солидарности, объединяющего исламские страны"

– пресс-служба премьера

В ходе разговора премьер Ирака также заверил своего собеседника, что правительство страны действует в разных направлениях, чтобы предотвратить нарушения его воздушного пространства Израилем.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные цели в Иране. В еврейском государства подчеркнули, что их цель – не дать Исламской Республике получить ядерное оружие.