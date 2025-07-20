Посольство РФ в Иране выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

Жертвами нападения на судебное управление в Захедане стали 6 человек. Посольство РФ выразило соболезнования.

Посольство РФ в Иране направило соболезнования семьям погибших в теракте в Захедане.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим"

– диппредставительство РФ

Российская дипмиссия осудила теракт. В сообщении посольства атака в Захедане названа циничной и жестокой.

Отметим, что теракт в Захедане произошел вчера. Согласно информации иранских СМИ, было атаковано судебное управление. Террористы открыли огонь по посетителям госучреждения, а так по прохожим. Погибли 6 человек, 22 пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".