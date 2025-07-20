Вестник Кавказа

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования семьям погибших в Захедане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жертвами нападения на судебное управление в Захедане стали 6 человек. Посольство РФ выразило соболезнования.

Посольство РФ в Иране направило соболезнования семьям погибших в теракте в Захедане. 

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим"

– диппредставительство РФ 

Российская дипмиссия осудила теракт. В сообщении посольства атака в Захедане названа циничной и жестокой. 

Отметим, что теракт в Захедане произошел вчера. Согласно информации иранских СМИ, было атаковано судебное управление. Террористы открыли огонь по посетителям госучреждения, а так по прохожим. Погибли 6 человек, 22 пострадали. 

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".

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