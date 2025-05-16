Посольство Грузии поздравило Азербайджан с победой на ЧМ по мини-футболу

Накануне Азербайджан завоевал титул чемпиона мира по мини-футболу. В связи с этим посольство Грузии в Баку направило стране поздравления с победой в соревновании.

Посольство Грузии в Баку поздравило Азербайджан с победой сборной по мини-футболу на чемпионате мира, сообщили в грузинском диппредставительстве.

"Поздравляем нашего замечательного соседа и друга, Азербайджан, с потрясающей победой на чемпионате мира по мини-футболу! Желаем вам еще больших успехов и побед в будущем"

- посольство Грузии в Азербайджане

Напомним, что 1 июня состоялся финал ЧМ по мини-футболу. В нем сборная Азербайджана под руководством тренера Эльшада Гулиева обыграла команду Венгрии. Матч завершился со счетом 4:2.

Таким образом, Венгрия заняла второе место, третье досталось Сербии, обыгравшей сборную Черногории.