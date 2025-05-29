Азербайджан стал чемпионом мира по мини-футболу

На Чемпионате мира по мини-футболу победу одержала команда Азербайджана. В финале Азербайджан обошел Венгрию со счетом 4:2.
Сборная Азербайджана завершила Чемпионат мира по мини-футболу победой.
Финальный матч чемпионата состоялся 1 июня на Национальной арене гимнастики в Баку. Азербайджанская команда сыграла с Венгрией, матч завершился со счетом 4:2 в пользу Азербайджана. Подопечные Эльшада Гулиева стали чемпионами.
Венгрия стала второй, а третье место на чемпионате получила Сербия, обыграв Черногорию.