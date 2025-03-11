Посол в США рассказал о возможной встрече Путина и Трампа

Встреча президентов Путина и Трампа предполагается, но пока договоренностей нет, сообщил посол. Лидеры держат контакт посредством телефонной связи.

Посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал о том, планируется ли очная встреча лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

Прежде всего посол отметил, что контакты на уровне глав государств, а также на уровне глав внешнеполитических ведомств требуют тщательной подготовки с точки зрения достижения значимых результатов.

"Естественно, в разрезе планирования они предполагаются, но на данном этапе прямой диалог и обмен сигналами поддерживаются интенсивным телефонным общением"

– Дарчиев

Путин и Трамп 5 июня провели очередной телефонный разговор, обе стороны согласны, что "встреча необходима", но ей должна предшествовать подготовка и "весомые результаты", чтобы на высшем уровне были зафиксированы результаты, отмечали ранее в Кремле.

"Что касается возможности личной встречи президентов России и США, конкретных договоренностей на этот счет пока нет"

– Дарчиев