Данниган досрочно покинула Грузию

Робин Данниган покидает Грузию. Американский дипломат возглавляла посольство своей страны в Тбилиси в течение более полутора лет.

Посол Соединенных Штатов Робин Данниган досрочно завершила свою миссию в Грузии. В своем прощальном письме американский дипломат акцентировала внимание на том, что навсегда останется настоящим другом для грузинского народа.

"Я знаю, что особая связь между американским и грузинским народами нерушима, и я знаю, что место Грузии в семье западных демократий. Работая вместе, я знаю, что мы можем создать лучшее будущее для наших детей"

– Робин Данниган

Она также в очередной раз раскритиковала правящую партию республики, напомнив, что негативно относится к политике, осуществляемой правительством "Грузинской мечты".

Напомним, Данниган возглавляла посольство США с октября 2023 года. О ее уходе с дипслужбы стало известно в начале прошлого месяца. Как отмечается, это ее личное решение.

Несколько дней назад в МИД Грузии в очередной раз заявили, что ждут ясности от США по двусторонним отношениям. В ведомстве отметили важность стратегического партнерства с США.