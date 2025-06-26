Грузия обозначила приоритетность отношений с США и Китаем

Отношения с Вашингтоном и Пекином для Тбилиси являются приоритетными. Об этом заявил премьер-министр Грузии Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает приоритетными для Тбилиси отношения с США и Китаем.

Грузия имеет стратегическое партнерство с Китаем, однако с США оно приостановлено на фоне акций протестов и изменений в законодательстве Грузии.

"Отношения с США, естественно, являются для нас очень важным приоритетом. Как вы знаете, мы сделали публичное заявление по этому поводу. Мы готовы восстановить стратегическое партнерство с США"

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что Грузия ждет встречных шагов от администрации президента Дональда Трампа. По словам Кобахидзе, Тбилиси предпринял важные шаги для улучшения отношений с Вашингтоном, в том числе назначив посла.

Коснувшись вопроса отношений Грузии и Китая, премьер заявил о важности углубления политических и торгово-экономических связей с Пекином. Он передал, что Тбилиси продолжит активно над этим работать.