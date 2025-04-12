Грузия стратегически важна Западу – посол Венгрии

Посол Венгрии в Тбилиси назвала Грузию важным венгерским партнером и подчеркнула ее важность для Запада как внешнеполитического игрока.

Посол Венгрии в Тбилиси Анна Мария Шико на заседании парламентского комитета Грузии по внешним связям затронула вопрос внешней политики Будапешта. Свое выступление она посвятила грузино-венгерским отношениям.

"Грузия является не только важным партнером Венгрии на Южном Кавказе, но и стратегически важной страной для Запада у Восточных ворот"

– Анна Мария Шико

Дипломат напомнила о проведении различных межгосударственных мероприятий, в частности, саммита между правительствами в 2023 году, который прошел в грузинской столице.

По итогам мероприятия обе стороны подписали более десяти различных договоров и соглашений, нацеленных на развитие совместных проектов в экономической, культурной и других областях.

Шико подчеркнула, что второй саммит, состоявшийся две недели назад, тоже направлен на совместное сотрудничество, основанное на дружбе.

Кроме того, она отметила, что Венгрия всячески стремится к сохранению европейского наследия и ценностей, христианских ценностей и традиций, с сохранением своей уникальной идентичности, при этом, стремясь к тому, чтобы быть открытыми к различным направлениям.

В этом ключе, дипломат отметила, что Венгрия поддерживает стремление Грузии интегрироваться в ЕС и влиться во все европейские структуры.

"Каким путем идти и когда – зависит только от самой Грузии"

– Анна Мария Шико

Шико также затронула вопрос мира и военных конфликтов. По ее словам, Будапешт всецело поддерживает позицию Тбилиси по ее нежеланию быть вовлеченной в какие-либо региональные столкновения и конфликты, и подчеркнула, что исход любой войны – мир.

В Будапеште считают Анну Марию Шико – одной из наиболее успешных представителей МИДа Венгрии в Грузии, за время работы которой в течение четырех лет удалось наладить отношения между двумя странами и установить мощное внешнеполитическое сотрудничество, как было заявлено главой комитета Николозом Самхарадзе.

Необходимо также подчеркнуть, что Венгрия неоднократно оказывала Грузии свою поддержку как государство-член Евросоюза, особенно в контексте грузинского мнения по вопросу Украины и России. В октябре 2024 года Будапешт заявил о признании результатов парламентских выборов в Грузии.