Вестник Кавказа

Орбан поблагодарил Грузию за дружбу с Венгрией

Орбан поблагодарил Грузию за дружбу с Венгрией
© Фото: сайт Кремля
Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС. Он также поблагодарил Тбилиси за дружбу.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт защищает суверенитет и независимость Грузии не только в рамках двусторонних отношений, но и на уровне ЕС.

Глава правительства Венгрии выразил поддержку интеграции Грузии в Евросоюз. Он добавил, что его страна заинтересована в углублении сотрудничества и партнерства с Тбилиси.

Орбан также подчеркнул, что рассматривает Грузию как союзника Венгрии. Премьер страны выразил благодарность Тбилиси за дружбу.

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