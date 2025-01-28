Орбан поблагодарил Грузию за дружбу с Венгрией

Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет защищать суверенитет Грузии перед ЕС. Он также поблагодарил Тбилиси за дружбу.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт защищает суверенитет и независимость Грузии не только в рамках двусторонних отношений, но и на уровне ЕС.

Глава правительства Венгрии выразил поддержку интеграции Грузии в Евросоюз. Он добавил, что его страна заинтересована в углублении сотрудничества и партнерства с Тбилиси.

Орбан также подчеркнул, что рассматривает Грузию как союзника Венгрии. Премьер страны выразил благодарность Тбилиси за дружбу.