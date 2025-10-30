Посол России рассказал о своих поездках в Карабах

Российский посол в седьмой раз посещает Карабах в Азербайджане. Он поделился положительными впечатлениями от поездок и рассказал о важном значении для Азербайджана и Армении Зангезурского коридора.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов совершил очередной визит в Карабахский экономический район, и рассказал о положительных впечатлениях.

Сегодня посол находится с визитом в Зангилане вместе с дипломатическим корпусом.

"Я уже третий год нахожусь в солнечном Азербайджане. Это мой седьмой визит в освобожденный Карабах. Все мои впечатления исключительно положительные"

– Михаил Евдокимов

Карабах был освобожден от многолетней армянской оккупации пять лет назад, в настоящее время Баку и Ереван находятся на пути к подписанию мирного договора, для взаимодействия в регионе важны транспортные связи. Особое значение играет Зангезурский коридор – маршрут, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеваном через Армению.

По словам российского посла восстановить 44-километровый участок дороги, проходящий по Зангезурскому коридору, можно примерно за два года.

"Российские специалисты в сфере железнодорожного строительства прошли этот путь пешком. Восстановить дорогу можно примерно за два года, поскольку тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса"

– Михаил Евдокимов

Он подчеркнул, что дорога укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, а также создаст условия для развития экономических связей в регионе.

"Главное, чтобы восстановление дороги было завершено как можно скорее"

– Михаил Евдокимов