Восточный Зангезур принимает визит иностранных дипломатов

Руководители дипмиссий и представительств международных организаций начали поездку в Джебраильский и Зангиланский районы АР. Участники делегации познакомятся с ходом реконструкции инфраструктуры Восточного Зангезура.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева участников международной делегации познакомят с ходом восстановительных работ на территории Джебраильского и Зангиланского районов АР. Гости посетят ферму Dost Agropark и ж/д платформу Хакяри.

Также иностранным дипломатам продемонстрируют воссозданную социальную инфраструктуру. Среди объектов — школы, детские сады, ЖК, мечети.

100 участников поездки познакомятся с ходом реконструкции ж/д путей и трассы близ поселка Агбенд.

По данным ИА АПА, миссию будет сопровождать помощник Президента Азербайджанской Республики — начальник отдела внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Сообщается, что среди участников поездки — представители 51 страны и 12 международных организаций.

Цели визитов в Карабах и Восточный Зангезур

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о позитивном внешнеполитическом эффекте от регулярных поездок дипломатов и представителей международных организаций на освобожденные территории.

"Для внешнеполитической повестки, которую продвигает Азербайджан на уровне мирового сообщества, очень важно, что представители дипмиссий и международных структур посещают освобожденные территории. Дипломаты каждой страны в Карабахе и Восточном Зангезуре — это дополнительное признание территориальной целостности Азербайджана и поддержка республики. Также это косвенное, а порой и активное участие в процессах восстановления освобожденных территорий", - прежде всего сказал он.

"Поездки позволяют через дипкорпус информировать внешнеполитические структуры государств и о масштабах разрушений, осуществленных в Карабахе и Восточном Зангезуре за годы армянской оккупации, и о прогрессе в возрождении освобожденных территорий. Также это дополнительная возможность для представителей дипкорпуса задать интересующие их вопросов непосредственно помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву, который инициирует и возглавляет эти поездки. Так организуется прямой живой диалог на месте", - продолжил Ризван Гусейнов.

Эксперт напомнил, что в годы Карабахской войны и сразу после нее существовала проблема недостаточной информированности мирового сообщества о положении дел в Карабахе и Восточном Зангезуре. "К сожалению, и в период оккупации, и после 44-дневной войны многие страны вели антиазербайджанскую кампанию, причем не только медийные ресурсы, но и политики. Это свидетельствовало или о предвзятости данных политических кругов, или же о неосведомленности. Визиты дипкорпуса на освобожденные территории специально были введены, что решить эту проблему", - отметил он.

"Сейчас мы видим явные перемены. Поначалу значительная часть дипмиссий европейских стран, в первую очередь Франции, а также США и некоторых других государств, не посещали освобожденные территории Азербайджана. Затем они совершали те визиты, которые, как они считали, не навредят их отношениям с армянской стороной – Агдам, Физули, максимум Шуша. Сейчас они посещают даже Ханкенди. Это очень интересная эволюция, которая важна для азербайджанской дипломатии, чтобы понять, какие страны в действительности, а не на словах позитивно относятся к политике Азербайджана на освобожденных территориях", - сообщил Ризван Гусейнов.

"С другой стороны, визиты по-прежнему показывают, какие страны до сих пор отказываются направлять дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур. В Азербайджане действуют дипломатические представительства свыше 80 стран и международных организаций – не все они сегодня участвуют в поездке в Джебраильский и Зангиланский районы. Это тоже очень познавательно. В той внешней политике, которую выстраивает Азербайджан, эта традиция визитов на освобожденные территории играет не последнюю роль", - заключил директор Центра истории Кавказа.