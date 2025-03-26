Вестник Кавказа

Посол РФ встретился с главой МИД Афганистана

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский посол встретился с главой МИД Афганистана. Он передал ноты о принятии назначенного афганского посла. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Состоялась встреча посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

В рамках встречи состоялось вручение официальной ноты о принятии назначенного посла Афганистана в России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря МИД Афганистана Хафиза Зии Ахмада Такала.

На встрече стороны обсудили вопросы развития отношений двух стран, а также достигнутые на экономическом форуме в Казани соглашения. Российский посол отметил, что повышение уровня дипломатических отношений Москвы и Кабула приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия.

Глава МИД Афганистана заявил о важности начала новой главы в отношениях с РФ и выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран в различных сферах.

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