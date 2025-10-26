Вестник Кавказа

Посол Азербайджана посетил Российский университет транспорта

© Фото: пресс-служба РУТ
Посол Азербайджана посетил Российский университет транспорта. На встрече обсуждалось сотрудничество Москвы и Баку в транспортной сфере, в частности по проекту "Север-Юг".

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Российский университет транспорта (РУТ), где провел встречу с ректором Александром Климовым.

Участие во встрече с руководством РУТ также принял представитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в России Рафик Зейналов. Гостям вуза была представлена презентация об истории, структуре, образовательной и научной деятельности РУТ.

Мустафаев на встрече с ректором указал на важность сотрудничества Азербайджана и России в транспортной сфере, в частности, в реализации проекта МТК "Север-Юг". Он отметил роль РУТ в подготовке высококвалифицированных кадров и специалистов для транспортного сектора экономики Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Российского университета транспорта с государственными учреждениями Азербайджана, компаниями и вузами по профильным направлениям. Обсуждалась возможность реализации специальных азербайджано-российских программ образования для подготовки высококвалифицированных кадров в области транспорта и логистики.

Дипломат посетил в университете мультифункциональный интерактивный классом виртуальной реальности, побеседовал с азербайджанскими студентами, обучающимися в РУТ. В завершение визита состоялась экскурсия по Музею РУТ, посол Азербайджана оставил памятную запись в книге почетных гостей.

