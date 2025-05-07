Попытка проникновения из Ирана была совершена на Худаферинском мосту

Четыре человека попытались проникнуть сегодня ночью из Ирана в Азербайджан по мосту Худаферин, рассказали в Госпогранслужбе Азербайджана. Трое были задержаны, один бросился в реку Араз, его разыскивают.

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку граждан Ирана пробраться на территорию Азербайджана, об инциденте сообщили в Госпогранслужбе АР.

Сегодня ночью, примерно в 04:00 по бакинскому времени, в зоне ответственности погранотряда "Горадиз" Командования погранвойск ГПС Азербайджана, в направлении Худаферинского моста неизвестные лица совершали подозрительные передвижения. В частности, четверо человек проникли на мост Худаферин из Ирана, ползком добрались до части моста на территории Азербайджана и стали производить земляные работы на колонной части моста.

На место событий сразу направился пограннаряд, который охранял в тот момент госграницу. В то же время о ЧП было срочно поставлено в известность иранской пограничное представительство.

Заметив патруль, один из человек, нарушивших границу, бросился в Араз, остальные бежали на территорию Ирана и были задержаны там.

С участием пограничников было осмотрено место событий. Во время осмотра были найдены и изъяты землеройные орудия, с помощью которого проводились земляные работы.

По информации из Тегерана, задержанные имеют иранское гражданство.

Сейчас обе стороны ищут человека, упавшего в Араз. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.