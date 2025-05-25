Популярность заповедников Грузии выросла на 20%

Грузинские охраняемые территории становятся все более и более популярны среди туристов, как иностранных, так и внутренних – по сравнению с прошлым годом их посетили на 20% больше туристов.

Заповедные места Грузии выбирают для посещения все больше путешественников, рассказали в пресс-службе Агентства охраняемых территорий Грузии.

В ведомстве пояснили, что в течение первых семи месяцев текущего года на таких территориях побывали 662,2 тыс туристов, и уточнили, что эта цифра на 20% больше показателей за 2024 год.

Большинство посетителей приезжают из-за границы – в общей сложности это 54% гостей. Чаще всего заповедники Грузии посещают жители Польши, Израиля, России и Индии, а также Беларуси. Остальные гости – 46% – внутренние туристы.

Чаще всего путешественники выбирают для посещений такие заповедники, как пещера Прометея, каньон Мартвили, пещеры Сатаплиа, каньон Цалка и каньон Окаце.