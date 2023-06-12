Полиция Стамбула оперативно задержала напавших на россиянина

Как рассказали в полицейском управлении Стамбула, турецкие правоохранители оперативно выявили и взяли под стражу двоих граждан, подозреваемых в смертельном нападении на отдыхавшего россиянина.
Напомним, что в стамбульском районе Таксим сегодня при попытке ограбления был убит гражданин РФ Вячеслав Нечипорук, находившийся в крупнейшем городе Турции на отдыхе.
"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки"
– телеканал Haberturk
Полиция Стамбула уже завела уголовное дело и передала его в суд, задержанные проходят по статье турецкого УК за преднамеренное убийство группой лиц. При этом работа полицейских не закончена – они продолжают искать еще двоих напавших на Нечипорука.