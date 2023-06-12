Полиция Стамбула оперативно задержала напавших на россиянина

Опубликовано: 18:27, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подозреваемые в совершении смертельного нападения на гражданина России, отдыхавшего в Стамбуле, были задержаны сегодня местной полицией в оперативном режиме. Речь идет только о двоих вероятных злоумышленниках, еще двоих полицейские продолжают разыскивать.

Как рассказали в полицейском управлении Стамбула, турецкие правоохранители оперативно выявили и взяли под стражу двоих граждан, подозреваемых в смертельном нападении на отдыхавшего россиянина.

Напомним, что в стамбульском районе Таксим сегодня при попытке ограбления был убит гражданин РФ Вячеслав Нечипорук, находившийся в крупнейшем городе Турции на отдыхе.

"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки"

– телеканал Haberturk

Полиция Стамбула уже завела уголовное дело и передала его в суд, задержанные проходят по статье турецкого УК за преднамеренное убийство группой лиц. При этом работа полицейских не закончена – они продолжают искать еще двоих напавших на Нечипорука.