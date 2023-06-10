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Российские туристы выбирают на праздники Сочи, Турцию и Армению

Российские туристы выбирают на праздники Сочи, Турцию и Армению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Начавшиеся длинные выходные в связи с празднованием Дня России более 90% российских путешественников проведут в стране, показало исследование сервиса "Яндекс. Путешествия".

Специалисты онлайн-сервиса "Яндекс. Путешествия" проанализировали данные бронирований и выяснили, что 91% поездок пользователи запланировали по России, однако в полтора раза выросла и доля заграничных путешествий – с 6 до 9%, говорится в материалах исследования.

В фаворитах в стране Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Ярославль, а выбирающие зарубежный отдых чаще всего оплачивали билеты в Беларусь, Армению и Турцию, передает РИА Новости.

Средняя цена перелета по России - 12,5 тыс рублей, за границу - 27,5 тыс рублей за билет туда и обратно. Как и в прошлом году, туристы резервируют отели в среднем на двое суток, их стоимость за год выросла на 500 рублей, до 12 тыс за две ночи.

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