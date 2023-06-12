Российского туриста зарезали в Стамбуле за телефон

Опубликовано: 14:42, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вымогатели в Стамбуле в ходе драки зарезали туриста из России. Мужчина не хотел отдавать незнакомцам телефон. В результате он получил удар ножом в сердце.

В центре Стамбула был убит российский турист. Незнакомцы напали на него, пытаясь отобрать телефон.

"В Таксиме, Стамбул, произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан"

– телеканал Habertürk

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, незнакомцы напали на мужчину, чтобы завладеть его личными вещами и смартфоном. Турист оказал сопротивление, в результате драки россиянин был госпитализирован с многочисленными травмами, в том числе с ножевым ранением в сердце. Мужчина скончался в больнице.