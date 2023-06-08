Акула напала на россиянина в Хургаде - смертельный исход

Опубликовано: 18:04, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Египте погиб турист, отдыхавший в курортном городе - его загрызла акула. Погибший был гражданином России.

Акула убила российского туриста в Египте. Погибший - мужчина 1999 года рождения, информирует российский МИД.

Случай произошел 8 июня в Хургаде на пляже Dream Beach на Красном море.

"Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу"

– генконсульство РФ

В море россиянин купался вместе с женщиной, которая сумела уплыть от хищника и спаслась.

По данным АТОР, никаких ЧП с организованными туристами в последнее время не происходило. Пока неизвестно, был ли россиянин, убитый акулой, самостоятельным туристом или релокантом.