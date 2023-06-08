РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Акула напала на россиянина в Хургаде - смертельный исход

Сноркелинг
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Египте погиб турист, отдыхавший в курортном городе - его загрызла акула. Погибший был гражданином России.

Акула убила российского туриста в Египте. Погибший - мужчина 1999 года рождения, информирует российский МИД.

Случай произошел 8 июня в Хургаде на пляже Dream Beach на Красном море.

"Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу"

– генконсульство РФ

В море россиянин купался вместе с женщиной, которая сумела уплыть от хищника и спаслась.

По данным АТОР, никаких ЧП с организованными туристами в последнее время не происходило. Пока неизвестно, был ли россиянин, убитый акулой, самостоятельным туристом или релокантом.

Налог на развлечения придется платить туристам в Египте

Налог на развлечения придется платить туристам в Египте

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version