Полиция Армении погрязла в преступлениях - СМИ

В силовых структурах Армении процветает преступность - за 7 лет в стране за криминал были осуждены 99 полицейских, работа которых по умолчанию подразумевает борьбу с правонарушениями.

Армянские полицейские, призванные бороться с преступностью, зачастую сами встают на скользкий путь криминала - только за последние 7 лет фигурантами уголовных дел стали 99 полицейских, пишет ереванское интернет-издание Hetq.

В "послужном списке" армянских защитников закона есть и кражи со взломом, и незаконный оборот наркотиков и других преступления, передает NEWS.am.

Максимальный всплеск преступности среди сотрудников полиции был отмечен в минувшем 2024 году, а больше половины осужденных полицейских - 12 из 21 – это патрульные, фигурировавшие в различных неприглядных историях, большая часть которых – квартирные кражи.

Нередки и "липовые" протоколы, которыми промышляют именно патрульные наряды полиции, такой "бизнес" чаще всего процветает в столице: лишь 44 из осужденных 99 полицейских были сотрудниками региональных подразделений ведомства, говорится в сообщении.