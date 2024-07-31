Вестник Кавказа

Пограничники Азербайджана отошли от одного из демаркированных участков на границе с Арменией 

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские пограничники покинули одну из позиций на границе с Арменией. По неподтвержденной информации, это произошло в середине прошлого месяца. 

Азербайджанский опорный пункт отошел от участка Беркабер – Гызылгаджылы. Соответствующую информацию подтвердил административный руководитель Беркабера Тигран Арутюнян. 

По его словам, это произошло около 2-3 недель назад, передает News.am. 

"Насколько я помню, это было в июле, в середине месяца. Сейчас на этом участке находятся армянские пограничники"

– Тигран Арутюнян 

Напомним, на прошлой неделе в селе Гызылгаджылы, возвращенном Азербайджану на основании договоренностей от 19 апреля 2024 года, подорвались на мине четыре человека.

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