Пограничники Азербайджана отошли от одного из демаркированных участков на границе с Арменией 

Азербайджанские пограничники покинули одну из позиций на границе с Арменией. По неподтвержденной информации, это произошло в середине прошлого месяца.

Азербайджанский опорный пункт отошел от участка Беркабер – Гызылгаджылы. Соответствующую информацию подтвердил административный руководитель Беркабера Тигран Арутюнян.

По его словам, это произошло около 2-3 недель назад, передает News.am.

"Насколько я помню, это было в июле, в середине месяца. Сейчас на этом участке находятся армянские пограничники"

– Тигран Арутюнян

Напомним, на прошлой неделе в селе Гызылгаджылы, возвращенном Азербайджану на основании договоренностей от 19 апреля 2024 года, подорвались на мине четыре человека.