Россияне застряли в Анапе

Туристы не могут покинуть Анапу, причина – высокая стоимость билетов. Цена на билет в Москву достигает более 70 тыс рублей.

Россияне, находящиеся на отдыхе в Анапе, не могут покинуть город-курорт и вернуться домой из-за высокой стоимости билетов.

Как пишет издание "Московский комсомолец", туристам предлагают приобрести только дорогие стыковочные билеты, цена которых достигает более 70 тыс рублей с человека.

Женщина, застрявшая в Анапе, заявила агентству, что билетов на Москву нет. Ей самой был предложен вариант в виде полета из Анапы в столицу с пересадкой в Ростове. По ее словам, стоимость билета составляла 73,5 тыс рублей.

Отмечается, что в свободной продаже остались лишь билеты для домашних животных, цена – 2,6 тыс рублей. При этом питомцы отправляются без хозяина, их встретят на вокзале.