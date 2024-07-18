Сунженских лесников заподозрили в незаконной вырубке леса

Ингушских следователей ждет сложная задача – им предстоит выяснить, могут ли стать "черными лесорубами" сами лесники Сунженского лесничества, призванные охранять и преумножать зеленое богатство региона.

Полицейские Сунженского района Ингушетии совместно в сотрудниками УФСБ России по региону задержали двоих местных жителей за незаконной вырубкой леса, и оказались в непростой ситуации: задержанными оказались лесничие, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Задержаны и доставлены в отдел полиции двое граждан, которые занимались незаконной рубкой деревьев в лесном массиве на юго-восточной окраине села Нестеровское"

- пресс-служба МВД Ингушетии

По результатам проверки выяснилось, что "черными лесорубами" оказались сами инспекторы Сунженского лесничества, решившие подзаработать, используя свое привилегированное положение, передает "Интерфакс".

Конечно, следователям предстоит разбираться в этой ситуации, но улики говорят сами за себя: на месте происшествия полицейские изъяли три среза пней деревьев твердой породы, 11-метровый ствол ольхи; два трактора без номерных знаков, бензопилу и 27 стволов особо ценного бука.

Если вина лесников будет доказана, им предстоит ответить в суде за незаконную рубку лесных насаждений, и, похоже, судебный процесс для них будет непростым.