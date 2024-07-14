На постпреда Азербайджана при НАТО и его жену напали неизвестные в Брюсселе

Несколько вооруженных людей напали на азербайджанского постпреда при НАТО и его жену. Нападение произошло во вторник утром.

Постпред Азербайджана при НАТО и его жена подверглись вооруженному нападению в Брюсселе. Об этом сообщают бельгийские средства массовой информации.

Нападение произошло накануне утром, когда супруги вышли на прогулку по Авеню Луиз. Один из злоумышленников ударил дипломата и его жену по голове. В результате у женщины началось сильное кровотечение. Пострадавших отвезли в больницу.

В прокуратуре Брюсселе подтвердили факт расследования, однако от других комментариев отказались.