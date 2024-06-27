Трампа пытались убить в Пенсильвании

В Пенсильвании 20-летний киллер обстрелял бывшего президента Дональда Трампа. Трамп был ранен, но выжил. Погиб один из его сторонников. Киллер ликвидирован.

Сегодня на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение в ходе одной из его речей перед сторонниками в штате Пенсильвания. 20-летний киллер с крыши соседнего здания выстрелил в Трампа из снайперской винтовки и попал ему в ухо. Трамп упал, его закрыли своими телами охранники их спецслужб.

Стрельба продолжилась, в результате погиб один из находившихся на встрече с Трампом сторонников Республиканской партии, еще двое тяжело ранены. Ответным огнем сотрудников спецслужб киллер был уничтожен.

Дональд Трамп был немедленно госпитализирован. По оценкам врачей, его жизни ничто не угрожает, пуля, повредив ухо, не задела череп. Вскоре после госпитализации Трамп обратился к общественности с заявлением, что он ранен, но в целом в порядке. Также он выразил соболезнования близким убитого киллером человека.

"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку"

– Дональд Трамп

О стрелявшем пока известно немногое. Чиновники утверждают, что он не был связан с какими-либо иностранными государствами, скорее всего киллер действовал в одиночку. Спецслужбы признали, что у них не было информации даже о возможности какой-либо угрозы Трампу в Пенсильвании.

Нападение на Дональда Трампа немедленно осудил президент Джозеф Байден. Миллиардер Илон Маск открыто поддержал Трампа и предложил главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку. В целом все американские чиновники и политики из Республиканской и Демократической партий заявили об осуждении попытки убийства кандидата в президенты и призвал граждан США объединиться против насилия.

Также с осуждением нападения на Дональда Трампа выступило множество лидеров Запада и Востока.