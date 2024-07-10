Вестник Кавказа

Экс-замглавы МЧС принуждал солдат строить ему дом в Казахстане

МЧС Казахстана
© Фото: соцсети МЧС Казахстана
В Казахстане дали срок бывшему замглавы МЧС. Он принуждал своих подчиненных к строительству дома.

Суд в Казахстане вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы МЧС. Об этом рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

Следствие предполагает, что экс-замглавы ведомства заставлял подчиненных строить его дом.

"Он признан виновным в превышении власти путем дачи незаконных указаний руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства своего частного дома"

– представитель агентства Даниял Бигайдаров

Он подчеркнул, что бывшего заместителя главы МЧС приговорили к 5 годам лишения свободы. Ему также пожизненно нельзя занимать любые должности на госслужбе.

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