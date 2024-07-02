Двое грузчиков попались на краже багажа в аэропорту Стамбула

Двое сотрудников аэропорта в Стамбуле арестованы за кражу личных вещей пассажиров. Им грозит длительное тюремное заключение.

В Стамбуле арестовали за воровство двух мужчин, работающих грузчиками в аэропорту имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Газете Sabah известно о трех случаях, произошедших с пассажирами крупной авиакомпании, название которой не уточняется.

Издание отмечает, что первая кража случилась 3 января. Мужчина, прилетевший с Северного Кипра, получил свой багаж, но не нашел в личных вещах ноутбук и дорогие часы. Затем о пропаже своего ноутбука заявила пассажирка самолета, прилетевшего 7 января из Амстердама. А 8 января пассажирка рейса Лондон – Стамбул обнаружила, что кто-то взломал ее чемодан и вытащил из него ноутбук, 3 бриллиантовых колье, 8 ожерелий и другие украшения.

Местоположение злоумышленников удалось вычислить благодаря сигналам, которые подавали ноутбуки. Все украденные вещи были обнаружены в их квартирах.

Оба сотрудника аэропорта признались в содеянном и рассказала, что в течение нескольких месяцев они вскрывали багаж и забирали личные вещи пассажиров, которые потом продавали. Полученные деньги они делили между собой.

По данному факту завели уголовные дела. Мужчинам грозит до 14 лет тюрьмы.