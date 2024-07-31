Азербайджанский тхэквондист сразится за золото на Олимпиаде

Тхэквондист Гашим Магомедов вышел в финал Олимпиады. В полуфинале он победил представителя Италии. Азербайджан обеспечил себе медаль.
Тхэквондист из Азербайджана Гашим Магомедов, выступающий в весовой категории до 58 кг, пробился в финал Олимпиады в Париже.
Азербайджанец в полуфинале встретился с золотым медалистом прошлых Игр Вито Дель-Аквилом. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Магомедова.
Азербайджан обеспечил себе медаль в этом виде спорта. В финальной встрече Магомедов сразится за золото с южнокорейцем Тэ Джун Парком.