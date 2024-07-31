Вестник Кавказа

Борец из Азербайджана поборется за бронзу Олимпиады в Париже

Борец из Азербайджана поборется за бронзу Олимпиады в Париже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борец Хасрат Джафаров проиграл в полуфинале Олимпиады в Париже. Завтра у спортсмена состоится схватка за бронзовую награду.

Борец-классик из Азербайджана Хасрат Джафаров не прошел в финал турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже.

В полуфинальной схватке спортсмен, выступающий в весе до 67 кг, проиграл другому азербайджанцу, который представляет Украину, - Парвизу Насибову.

Стоит отметить, что встреча закончилась со счетом 3:3, однако судьи отдали победу украинскому борцу, так как он последним заработал балл.

Отмечается, что завтра у Джафарова состоится схватка за бронзовую награду парижской Олимпиады.

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