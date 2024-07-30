Поиски пропавшего в горах грибника продолжаются третий день в Сочи

Пожилой житель Сочи ушел за грибами три дня назад и пропал. Сначала мужчину пытались найти его родственники, а затем к поискам подключились спасатели МЧС.

В Сочи третий день не могут найти мужчину, отправившегося за грибами в горы несколько дней назад. Об этом 7 августа рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

"В Сочи спасатели ищут пропавшего грибника. Дежурная смена ЮРПСО МЧС России выехала в район хребта Алек для поиска заблудившегося местного жителя"

– пресс-служба ведомства

Информация о пропаже 74-летнего местного жителя, который ушел собирать грибы в лесу возле своей дачи, поступила в понедельник. До мужчины пыталась дозвониться его жена, однако он не отвечал на звонки.

"В течение суток родственники и полиция искали мужчину самостоятельно, сегодня обратились к сотрудникам МЧС. На данный момент к поиску привлечено 10 спасателей, 1 единица техники"

– пресс-служба ЮРПСО

По словам родственником пропавшего, он на протяжении многих лет собирал грибы в одном и том же месте – в районе хребта Алек. В этот раз мужчина собирался пойти туда же.