После ливней в районе Северной Осетии ввели режим ЧС

После продолжительных ливневых дождей, обрушившихся на Моздокский район Северной Осетии, власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это решение было продиктовано потенциальной угрозой для жителей и инфраструктуры района.
«В связи с этим с 21:00 6 августа на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации»
– МЧС по республике
Отметим, что из-за обильных осадков произошло затопление множества населенных пунктов, дорог, придомовых территорий. Дороги превратились в реки, а некоторые строения оказались под угрозой обрушения.
С целью определения фактического ущерба, причиненного стихийным бедствием, была создана специальная комиссия. Ее задачей является оценка последствий наводнений, подсчет материальных потерь и разработка плана восстановительных работ.