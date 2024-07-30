У дагестанского бизнесмена арестовали автомобиль за неуплату налогов

Из-за накопившегося долга по налогам судебным приставам Дагестана пришлось арестовать личную машину местного предпринимателя. На его погашение мужчине дали 10 дней.

За неуплату налогов часть имущества дагестанского бизнесмена арестовали – он лишился личного автомобиля, рассказали в Управлении ФССП РФ по республике.

У 52-летнего жителя Казбековского района, имевшего ИП, накопилась задолженность по налогам на сумму в более чем 140 тыс рублей.

Приставы предупредили мужчину о наличии долга и потребовали его погасить, однако предприниматель проигнорировал их просьбы. В результате, сотрудникам ведомства пришлось арестовать его грузовой автомобиль.

Федеральная служба дала ему 10 дней на оплату задолженности. Если он этого не сделает, то приставам придется продать автомобиль и за счет него закрыть долг