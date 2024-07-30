Очередь грузовиков на Верхнем Ларсе продолжает расти

Буквально за минувшую ночь очередь на международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" выросла еще на несколько сотен грузовиков – в электронной очереди проезда через российско-грузинскую границу ожидают больше 4,4 тысяч машин.

Только за минувшую ночь электронная очередь грузовых автомобилей для пересечения российско-грузинской границы на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" выросла с 4,2 до более 4,4 тыс единиц, и это – несмотря на решение властей Северной Осетии разворачивать фуры из-за ремонта на КПП, сообщает сайт Центра организации дорожного движения республики.

Только с грузинской стороны проезда через МАПП ожидают более 1300 тыс армянских крупногабаритный грузовых автомобилей.

Еще накануне ближе к полуночи проезда через границу ожидали 4286 большегрузов, при этом большая часть грузовиков выстроилась в многокилометровую пробку именно на территории России, поскольку мест для них на специально оборудованных стоянкам на подъезде к границе попросту не хватает.

Помимо этого, в ночь с 5 на 6 августа движение по Военно-Грузинской дороге было полностью перекрыто из-за ремонтных работ на грузинском КПП "Казбеги", и ремонт этот очевидно продолжится – информации о его завершении от грузинских властей не поступало.