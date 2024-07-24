День знаний в 141 школе Кубани пройдет в обновленных зданиях

Власти Кубани нынешним летом проведут капитальный ремонт 76 школ, еще в 65 учебных заведениях края на средства краевого бюджета отремонтируют спортзалы и пищеблоки.

День знаний, который в нынешнем 2024 году выпадает на 2 сентября, ученики свыше 140 школ Краснодарского края отметят в обновленных зданиях, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В этом году 1,5 млрд рублей из бюджета края направили на ремонт 141 школы. Средства пошли на косметические и капитальные работы. Меняют кровли, фасады, окна, приводят в порядок кабинеты и актовые залы"

- губернатор края Вениамин Кондратьев

Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий запланирован в 76 образовательных организациях, еще в 28 школах края ремонтируют спортзалы, в 35 – пищеблоки, передает "Интерфакс".

Три школы в Мостовском, Новопокровском и Отрадненском районах уже готовы к приему учеников, завершается капремонт школ в Тбилисском, Новопокровском и Кавказском районах - там ведется отделка зданий, монтаж новой кровли и замена ограждения, добавили в пресс-службе администрации Кубани.