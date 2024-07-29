Трехлетний мальчик вернулся домой после пропажи в Анапе

Выйдя за пределы дома, трехлетний ребенок потерялся на улицах Анапы, однако вскоре полиция его обнаружила и вернула матери. Мальчик находится в полном порядке.

Счастливое воссоединение: трехлетний житель Анапы найден правоохранительными органами, после того как выбежал за забор собственного дома и потерялся. Сейчас он возвращен матери, рассказали в местном отделении МВД.

"Малыш выбежал из калитки частного домовладения по улице Самбурова и заблудился. После неудачных попыток найти сына, мама мальчика обратилась в полицию Анапы"

- МВД Краснодарского края

Сотрудники органов нашли мальчика в районе Театральной площади спустя некоторое время после пропажи. Он был растерян и напуган, но его здоровье было в полном порядке. Маленького анапчанина никто не тронул.

Благодаря слаженной работе полиции, сейчас он находится в руках любящей матери.